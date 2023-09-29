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    12:46, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кто может бесплатно парковаться в Астане

    парковки

    В Астане продолжается прием заявок для льготных категорий граждан для бесплатной парковки во всех зонах. В ТОО «Парковочное пространство Астаны» уже подтвердили более 10,5 тысячи заявок. Самая большая категория льготников — это пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе компании, система фиксации автоматически определяет наличие оформленной льготы. Подать заявку можно в режиме онлайн через специальную форму на сайте astanapark.kz. Получить одобрение на бесплатную парковку сможет транспорт, зарегистрированный непосредственно на льготника.

    На бесплатную парковку могут рассчитывать ветераны Второй мировой войны, инвалиды с детства и инвалиды первой и второй группы, лица, награжденные орденами «Алтын Қыран» и «Халық Қаһарманы», многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа», лица пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, ветераны и инвалиды войны в Афганистане и локальных боевых действий (Таджикско-Афганская граница, Нагорный Карабах, Ирак и другие).

    Напомним, что с 1 октября 2023 года в выходные и праздничные дни парковки станут платными. Стоимость парковки составляет 100 тенге в час.

    Произвести оплату автовладельцы могут через приложение Kaspi.kz, приложение Homebank, личный кабинет на сайте astanapark.kz, терминалы и сайт Касса24. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП, или 10 350 тенге.

    Теги:
    Транспорт Астана
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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