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Кто может бесплатно обучиться основам бизнеса в СКО

25 Августа 2021 09:30
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Кто может бесплатно обучиться основам бизнеса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году курсы «Бастау Бизнес» прошли 938 человек, в этом году – 770, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге региональной службы коммуникаций директор филиала палаты предпринимателей Алибек Ашметов сообщил, что проект реализуют в Петропавловске и 13 районах области. В прошлом году по итогам обучения финансовую поддержку получили и начали предпринимательскую деятельность более 500 жителей региона.

«Из них 225 открыли свое дело, перейдя из разряда безработного и самозанятого в статус индивидуальных предпринимателей. В этом году обучение завершили 770 североказахстанцев. KPI в 2021-м году — 225 проектов. В рамках программы «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство на 2017 – 2021 годы «Енбек» выделяются гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере 200 МРП (583,4 тысячи тенге) через центры занятости. В этом году планируется выдать 1 739 грантов. Уже одобрены 996», - сообщил А.Ашметов.

Напомним, проект «Бастау Бизнес» реализуется в рамках второго направления государственной программы «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство на 2017 – 2021 годы «Енбек». В этом году курсы проходят в режиме онлайн.

Участниками программы могут стать безработные, трудоспособные инвалиды, молодежь, в том числе категории NEET, члены малообеспеченных и/или многодетных семей, члены сельскохозяйственных кооперативов, не достигшие пенсионного возраста, переселенцы и оралманы.

Всего за четыре года обучающие курсы по проекту «Бастау Бизнес» прошли 5 135 человек.


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#Бизнес   #Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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