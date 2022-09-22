22 Сентября 2022, 11:48

Кто может баллотироваться в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидаты в Президенты РК должны соответствовать нескольким требованиям, предъявляемым Конституцией страны и законом «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

Право выдвижения кандидатов на пост Президента РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

«Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах» Центральной избирательной комиссией в течение 5 дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, подтверждающим внесение кандидатом избирательного взноса», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября 2022 года.