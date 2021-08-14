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Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ

14 Августа 2021 05:32
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Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские врачи применяют эффективные методики при лечении больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Врачи Жамбылской областной многопрофильной больницы, параллельно с лечением больных коронавирусной инфекцией, также обучают пациентов дыхательным и физическим упражнениям, - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения. - Основной комплекс дыхательных упражнений после коронавирусной инфекции направлен на улучшение вентиляционной функции легких за счет увеличения подвижности грудной клетки, экскурсии диафрагмы, укрепления дыхательных мышц. Жизнь - это движение, правильное дыхание, вот почему, как только больной идет на поправку, он должен стараться делать регулярные дыхательные упражнения, постепенно увеличивая их количество».

Цель этих упражнений, как утверждают врачи, - легкие должны дышать самостоятельно.

«Стоит отметить, что у многих пациентов восстановление начинается еще во время лечения в инфекционном госпитале, - пояснила опытный врач-ревматолог Жамбылской областной многопрофильной больницы Баглан Тапаева. - В том числе и с занятий лечебной дыхательной гимнастикой. Попытка вылечить человека, инфицированного вирусом, должна начинаться с него самого», - отмечает врач.

По ее мнению, если сам пациент будет активен, будет строго выполнять предписания врача, больше двигаться, то риск тромбов уменьшится.

«Вот почему те, кто много двигается, выздоравливают быстрее», - говорит Баглан Тапаева строго наблюдающая за тем, чтобы пациенты получали соответствующее лечение.

При этом часть упражнений больные выполняют вместе с врачом в коридоре, а часть - самостоятельно в палатах.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, инфекционное отделение для ковидных больных, рассчитанное на 330 коек, открылось 26 июля этого года. В настоящее время здесь проходят лечение 272 человека, выписано 260 человек.


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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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