Кто мешает работать бизнесу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области заявили о фактах вмешательства госорганов в работу малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, за восемь месяцев выявили 10 таких фактов.

«Наибольшее количество преступлений по подобным фактам совершено в сферах ветеринарного и транспортного контроля, и сотрудниками полиции», - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин.

Он добавил, что обеспечение эффективной защиты конституционных прав субъектов предпринимательства, пресечение фактов незаконного вмешательства в бизнес со стороны должностных лиц госорганов - одна из основных задач ведомства.

«Защита субъектов малого и среднего бизнеса выделена в качестве отдельного проекта Агентства под названием «Protecting business and investments».», - отметил Н.Жахин.

В качестве примера он привел соглашение ТОО «Сool Infinity», занимающимся производством вагонов-термосов.

«Решена проблема предпринимателя в части возврата служебного транспорта, выдворенного на спецстоянку в ходе рейда по соблюдению участниками дорожного движения требований карантинных мер. Предприятие имело разрешение на передвижение по городу от оперативного штаба города Петропавловска», - сказал Н.Жахин.

Всего с начала года ведомство заключило соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов с 8-ю инвесторами на общую сумму инвестиций 26,3 млрд тенге.