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    02:00, 14 Март 2022 | GMT +6

    Кто лидирует в медальном зачете после первого дня финалов чемпионата Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) на чемпионате Азии по боксу прошли финальные бои у юниоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лидером медального зачета юниорского турнира стала сборная Узбекистана — она завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

    На втором месте — команда Индии — 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Казахстан занимает третье место — 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. «Золото» Казахстану принесли Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг) и Санжар-Али Бегалиев (66 кг) у юношей и Аружан Жанабаева (66 кг) и Куралай Егинбайкызы (80 кг) — у девушек.

    В понедельник, 14 марта, пройдут финальные бои на молодежном турнире. Сборная Казахстана будет представлена 14 боксерами.


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