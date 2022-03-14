Кто лидирует в медальном зачете после первого дня финалов чемпионата Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) на чемпионате Азии по боксу прошли финальные бои у юниоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидером медального зачета юниорского турнира стала сборная Узбекистана — она завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

На втором месте — команда Индии — 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Казахстан занимает третье место — 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. «Золото» Казахстану принесли Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг) и Санжар-Али Бегалиев (66 кг) у юношей и Аружан Жанабаева (66 кг) и Куралай Егинбайкызы (80 кг) — у девушек.

В понедельник, 14 марта, пройдут финальные бои на молодежном турнире. Сборная Казахстана будет представлена 14 боксерами.



