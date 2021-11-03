Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В полуфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде сборную Казахстана представят пять боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал у Казахстана будут бороться Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг). Как и на стадии 1/4 финала, Казахстан сохраняет максимальное представительство и в полуфинале, однако по пять спортсменов также выступят от России и Кубы.

По четыре боксера делегируют США и Таиланд, по три — Азербайджан и Франция, по два — Узбекистан, Япония, Грузия, Беларусь и Италия, по одному — Индия, Испания, Сербия, Албания, Украина, Шотландия, Иран, Доминиканская Республика, Бельгия, Тринидад и Тобаго, Бразилия и Армения.









