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Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу

3 Ноября 2021 09:27
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Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В полуфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде сборную Казахстана представят пять боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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За выход в финал у Казахстана будут бороться Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг). Как и на стадии 1/4 финала, Казахстан сохраняет максимальное представительство и в полуфинале, однако по пять спортсменов также выступят от России и Кубы.
По четыре боксера делегируют США и Таиланд, по три — Азербайджан и Франция, по два — Узбекистан, Япония, Грузия, Беларусь и Италия, по одному — Индия, Испания, Сербия, Албания, Украина, Шотландия, Иран, Доминиканская Республика, Бельгия, Тринидад и Тобаго, Бразилия и Армения.





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#Спорт   #Бокс  
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