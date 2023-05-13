Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Мая 2023, 00:01
Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу Фото: Sports.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана занимает второе место по количеству финалистов чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале мирового первенства Казахстан будут представлять пять боксеров — это второй показатель на турнире. Лидером являются хозяева чемпионата мира, сборная Узбекистана — семь спортсменов. Третье место занимает сборная Кубы, которая делегирует в финал четыре боксера. По два боксера поборются за «золото» у Франции и России, по одному — у Грузии, Монголии, Бразилии, Китая, Азербайджана и Италии.

Напомним, в финале ЧМ-2023 сборную Казахстана представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Спорт   Узбекистан   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в финал ЧМ-2023
Где смотреть трансляцию боев казахстанских боксеров за выход в финал ЧМ-2023