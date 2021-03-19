Кто контролирует расходы ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали заявление депутатов о нерациональных тратах народных средств и последовавшее за этим возмущение в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения РК является единственным акционером Фонда социального медицинского страхования. В связи с этим, ежегодно все расходы Фонда согласовываются с Министерством здравоохранения РК, затем утверждаются Советом директоров Фонда в рамках Плана развития», - сообщили в Фонде в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, по итогам финансового года в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» проводится обязательный аудит финансовой отчетности Фонда.

По результатам аудита следует предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Советом директоров Фонда и далее утверждается Министерством здравоохранения.

«Сообщаем, что вся финансовая отчетность публично размещается на интернет ресурсе депозитария финансовой отчётности Министерства финансов Республики Казахстан и на сайте Фонда. Также информация о расходах Фонда с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов размещается на интернет ресурсе Министерства финансов РК, согласно Плану развития», - отметили в Фонде.

«По вознаграждению управленческому персоналу, поясняем, что в финансовой отчетности за 2019 год указаны расходы в сумме 76 762 000 тенге, которые включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные в соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год, а также выплаченные премии в общей сумме 3 400 000 тенге (в размере 10 МРЗП к двум государственным праздникам)», - заключили в ФСМС.

Напомним , 10 марта на пленарном заседании Мажилиса депутаты заявили о миллиардных тратах внебюджетных фондов, в том числе приведя в качестве примера и Фонд социального медицинского страхования. Согласно заявлению народных избранников, в 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования превысили 5,8 млрд тенге. На оплату труда было израсходовано 4,4 млрд тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тысячи тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге - по 19 млн тенге на каждого.