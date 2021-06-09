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    20:14, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Кто контролирует расходование средств из Нацфонда РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о контроле расходования средств из Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внесенные изменения в Концепцию от 22 декабря 2020 года в части контрцикличного бюджетного правила направлены на предотвращение сокращения активов Нацфонда и на накопление средств в долгосрочной перспективе. Учитывая, что механизм контрцикличного бюджетного правила будет применен при формировании республиканского бюджета на 2023 год, считаем целесообразным рассмотреть эффективность соответствующих подходов в рамках действующей Концепции», - написал Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

    Наряду с этим, напомнил зампремьера, распоряжением Главы государства от 18 апреля 2014 года № 281 создана Комиссия по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Нацфонда.

    «В состав соответствующей комиссии вошли члены Правительства, депутаты Парламента, представители правоохранительных органов и общественных организаций, а возглавляет ее председатель Счетного комитета. Комиссия осуществляет мониторинг за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Нацфонда, а также проводит мониторинг реализации и аудирование финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда. Таким образом, на сегодняшний день Правительством ведется постоянная работа по повышению эффективности стратегии управления Нацфондом», - заключил А. Смаилов.

    Напомним, ранее зампремьера ответил на депутатский запрос касательно прекращения неограниченного изъятия средств Нацфонда на текущие расходы бюджета и отказа от ежегодных гарантированных трансфертов в бюджет, а также рассказал об ожидаемых сокращениях трансфертов из Нацфонда.


    Теги:
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