Кто из заключенных не подлежит амнистии, рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали об амнистии заключенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осужденным лицам может быть сокращен срок назначенного им наказания. Более того, с лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Казинформа.

В ответе также говорится, что согласно статье 78 Уголовного кодекса РК акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения данного преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические, экстремистские преступления, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений.

Кроме того, в ведомстве также сообщили о заключенных, которые совершали рецидивные преступления.

«Всего в настоящее время в учреждениях УИС содержится более 5 тыс. осужденных, в действиях которых судом признано рецидивное преступление», - отметили в МВД.