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    10:56, 17 Май 2021 | GMT +6

    Кто из заключенных не подлежит амнистии, рассказали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали об амнистии заключенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осужденным лицам может быть сокращен срок назначенного им наказания. Более того, с лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Казинформа.

    В ответе также говорится, что согласно статье 78 Уголовного кодекса РК акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения данного преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические, экстремистские преступления, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений.

    Кроме того, в ведомстве также сообщили о заключенных, которые совершали рецидивные преступления.

    «Всего в настоящее время в учреждениях УИС содержится более 5 тыс. осужденных, в действиях которых судом признано рецидивное преступление», - отметили в МВД.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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