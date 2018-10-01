Кто из учителей может рассчитывать на повышение зарплаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С реализацией Послания Президента страны, казахстанским учителям будут повышать заработную плату. Что необходимо педагогам для получения вышей ставки зарплаты, рассказал доктор политических наук Шарипбек Амирбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех Домах дружбы Казахстана 11 октября состоялся тематический день, посвященный обсуждению и разъяснению Послания Президента страны.

«Теперь по качеству образования. В этом году впервые проводили повышение заработной платы по результатам тестирования. Было охвачено 50 тысяч школьных учителей, из них аттестовано около 60 процентов. Показатель того, что около 25 процентов учителей не аттестовано, это не показатель качества нашей системы образования. И самое главное то, что в числе неаттестованных учителя с 15-20- летним стажем работы. Система квалификации учителей меняется, то есть они теперь должны сдать тесты и только после этого им добавляется зарплата», - говорит Шарипбек Амирбеков.

Этой системой в предстоящем году будут охвачены 52 тысячи учителей страны. Для внедрения на предстоящие три года выделено 50 млрд тенге.

«То есть зарплату учителям будут повышать постепенно. Не автоматически, а после сдачи теста. В этом году из 300 тысяч учителей сдали всего 50 тысяч. В предстоящие три года они все должны будут пройти это тестирование. Вчера состоялся актив в акимате города, где обсудили Послание Президента. Наша задача разъяснить населению основные положения Послания. Главная тема - это повышение благосостояния и повышение доходов», -сказал Ш.Амирбеков.

«Рост заработной платы касается 277 тысяч государственных служащих. Обратить внимание стоит на то, что снижается налоговая нагрузка для улучшения дохода населения. Почти полтора миллиона человек будут обеспечены новой зарплатой. Раньше, например, считали по прожиточному минимуму, а теперь будут считать по минимальной заработной плате. Если население не будет платежеспособным, то все товары будут находиться на складах. Это простая экономика. Поэтому в Послании есть обязательный пункт роста заработной платы от которой зависит платежеспособность людей», - считает доктор политических наук.