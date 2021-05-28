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    19:35, 27 Май 2021 | GMT +6

    Кто из учителей физкультуры будет получать доплаты с 1 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о доплатах учителям физической культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По доплатам физкультурникам – вы знаете, что вышел закон, мы уже давали об этом информацию. С 1 сентября это будет реализовано, и будут получать доплаты те, кто проводит дополнительные занятия с детьми, не менее трех часов в неделю», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском педагогическом совете под своим председательством.

    Он также напомнил, что теперь прием учителей на работу будет осуществляться в новом формате.

    «Прием педагогов через конкурс – тоже новая норма. Думаю, буквально до конца этого месяца выйдет приказ о правилах приема на работу учителей. В закон уже были внесены до этого изменения, то есть, учителя будут приниматься на работу через конкурс по определенным четким критериям, в соответствии с принципами меритократии. Здесь комитеты по обеспечению качества должны также смотреть, мы тоже должны смотреть», - отметил министр.

    «Иногда бывает так, что одну ставку, особенно в некоторых южных регионах, делят на пятерых и даже на семерых. Какой будет эффект? Как можно делить? Какая логика? Непонятно. Остается догадываться, для чего и кто это делает. Здесь мы уже должны заранее проводить работу и интересоваться», - заключил А. Аймагамбетов.


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