Кто из учеников младших классов должен обследоваться на энтеробиоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Родителям школьников сообщили, что после летних каникул учащиеся 1-4 классов должны предоставить в школу - результат анализа на энтеробиоз. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК дали пояснения по этому поводу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с приказом РК МЗ номер 44 от 16.05.2022 г. Постановлением 71 от 17.02.2017 г. «По предупреждению паразитарных заболеваний», учащимся начальных классов (с 1-4 класс), после летних каникул, необходимо предоставить в школу - результат анализа на энтеробиоз. Результат анализа действителен 10 дней. Результат анализа обязателен», - такое сообщение отправили учителя в родительские чаты.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК пояснили касательно обследования на энтеробиоз учащихся начальных классов организаций образования.

«Согласно требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 мая 2022 года № ҚР ДСМ-44 обследованию на энтеробиоз после летних каникул подлежат учащиеся только по эпидемиологическим (контакт с больными энтеробиозом) и клиническим показаниям (наличие признаков заболевания, не исключающих энтеробиоз)», - говорится в сообщении.

Таким, образом, обследованию на энтеробиоз после летних каникул подлежат учащиеся только по эпидемиологическим (контакт с больными энтеробиозом) и клиническим показаниям.