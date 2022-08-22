Кто из участников проекта «Superbol» подписал контракт с профессиональным клубом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам последней игры проекта «Superbol» стало известно, кто из участников уже осуществил свою мечту и подписал контракт с профессиональным клубом. Нападающий Дунайбек Аянхан получил приглашение от «Мактаарала», Алибек Жардемов имеет на руках предложение от родного «Актобе», а самый возрастной участник проекта – 25-летний защитник Жаксылык Кенжебаев получит шанс проявить себя в павлодарском «Аксу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства информации и общественного развития.

При поддержке Министерства информации и общественного развития 9-го июля на телеканале Qazsport в формате реалити-шоу стартовал самый масштабный спортивный проект - «Super Bol».

Хедлайнерами проекта стали известные в прошлом футболисты – Давид Лория и Самат Смаков. Свыше 6 тыс. претендентов подали заявки на участие в отборе и лишь 132 из них были отобраны для участия в финальном кастинге в Алматы.

По словам хедлайнеров проекта, среди 25 финалистов встречались парни с совершенно разными судьбами. Но потенциал был виден в каждом.

20 августа состоялся финальный матч проекта на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане, на который прибыли скауты различных европейских, азиатских и казахстанских клубов.

«Социальный лифт, состоявшийся благодаря энтузиастам, социальной ответственности бизнеса и государственной поддержке. Девизом «Superbol» стал «Жаңа Қазақстан». Время обновления, возможностей и справедливости. Наш Президент всегда отмечает, что молодежь является одним из главных приоритетов нашего государства», - отметил министр Аскар Умаров.

Соперником выступил профессиональный клуб Первой лиги Казахстана – FC «Jenis». Матч завершился со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти команда «SuperBol» оказалась точнее и одержала победу.

По итогам этой игры стало известно, кто из участников проекта уже осуществил свою мечту и подписал контракт с профессиональным клубом: нападающий Дунайбек Аянхан получил приглашение от «Мактаарала», Алибек Жардемов имеет на руках предложение от родного «Актобе», а самый возрастной участник проекта – 25-летний защитник Жаксылык Кенжебаев получит шанс проявить себя в павлодарском «Аксу».

«Также мы ожидаем, что список участников «Super Bol», кому скауты предложат подписать контракт, будет пополняться, и еще несколько наших ребят получат шанс проявить себя в составе профессиональных футбольных клубов», - сказал министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров.



