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Кто из столичных жителей будет обеспечен бесплатными масками
18 Марта 2020 12:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто будет обеспечен бесплатными масками в столице, указано в принятом 17 марта постановлении заместителя Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан А.Шагалтаевой в связи с введением карантина в городе, передает МИА «Казинформ».
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«Обеспечить бесплатную выдачу масок для пациентов в рамках динамического наблюдения при наличии признаков ОРВИ (дети до 18 лет, лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания)», - говорится в пункте 3 постановления, адресованного руководителям Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан.
Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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