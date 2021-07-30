Кто из штангистов поедет на Олимпиаду-2024 – сборная РК обновлена на 60%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты интересовались составом сборной Казахстана по тяжелой атлетике, а также теми спортсменами, кто представлял республику раньше.

«Карина Горичева, Денис Уланов – да, все они являются членами сборной. У Дениса была травма, ему делали операцию, он проходит восстановление. Карина Горичева – она тренируется, параллельно сейчас пробует себя в качестве тренера. Что касается Дениса, он официально свою спортивную карьеру закончил. Касательно изменений в составе сборной – да, с этого года в ее составе большие изменения. Можно сказать, 60% в составе сборной обновилось за счет притока молодых атлетов. Поэтому на предстоящих чемпионатах мира, других международных спортивных мероприятиях мы будем «обкатывать» наших атлетов. В принципе, они и так уже имеют большой опыт, являются призерами юниорских чемпионатов. Поэтому мы возлагаем на них большие надежды», – сказал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.

Имена наиболее перспективных казахстанских тяжелоатлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже, назвал в своем выступлении uосударственный тренер РК по тяжелой атлетике Мендыхан Тапсирулы. Среди мужчин это Бекболат Рахат, Абылай Ауельханулы, Сапи Есенгельды, Нургиза Адлетулы, Акмолда Сайрамкез, Анатолий Савельев, Артем Антонов и другие. Среди женщин - Айзада Умитдильда, Гульнур Айорай, Айсамал Сансызбаева, Айша Омарова, Руфина Шалкарова, Ольга Поступова, Надежда Ли, Раушан Мешитханова и другие.