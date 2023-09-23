Кто из шахматистов представит Казахстан на Азиаде – 2023

Национальную сборную Казахстана на XIX Летних Азиатских играх представляют 524 спортсменами, которые выступят в 30 видах спорта, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В соревнованиях по шахматам от имени Казахстана заявлена команда в составе 10 спортсменов. Честь Казахстана будут защищать Ринат Джумабаев, Алишер Сулейменов, Казыбек Ногербек, Алдияр Ансат, Рамазан Жалмаханов, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова и Алуа Нурманова.

Командные состязания пройдут по классическим шахматам, а в личном зачете – по рапиду. В индивидуальном первенстве за награды поборются Ринат Джумабаев и Казыбек Ногербек среди мужчин, Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик – среди женщин.

Шахматистов сопровождают опытные тренеры – главный тренер сборных РК Павел Коцур, главный тренер мужской сборной Ануар Исмагамбетов, государственный тренер Дастан Капаев, Александр Моисеенко и Владислав Ткачев.

- Мы направляем на Азиаду очень сильный состав и безусловно верим в успех наших ребят. Напомню, что Казахстану ранее удавалось завоевывать золото Азиады по шахматам. В 2006 году Кажгалеев Муртас становился чемпионом Азиатских игр в Дохе. И в этот раз мы тоже рассчитываем на хороший результат. Наши шахматисты находятся в отличной форме, и мы желаем им удачи и больших побед. Болеем за наших, - сообщила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Официальная церемония открытия Летних Азиатских игр состоится 23 сентября в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Соревнования продлятся до 8 октября.