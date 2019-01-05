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Кто из сборной Казахстана может сыграть на МЧМ-2020 в Чехии
5 Января 2019 10:52 43
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из нынешнего состава молодёжной сборной Казахстана 9 хоккеистов могут сыграть на следующем чемпионате мира в Чехии, передает МИа «казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Это вратарь Владислав Нурек, защитники Ернар Мусабаев, Артём Королёв, Давид Муратов, нападающие Олег Бойко, Андрей Буяльский, Диас Гусейнов, Руслан Дёмин и Максим Мусоров.
Напомним, мировое первенство среди молодёжных команд пройдёт в городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
Фото: icehockey.kz
Ключевые слова: Спорт,
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