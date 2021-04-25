Кто из руководства Минобороны РК привился от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник главного военно-медицинского управления ВС РК, полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев ответил, кто из руководящего состава Минобороны РК привился от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь получили вакцину руководство Министерства обороны. Это наш министр обороны, его заместители, заместители начальника Генерального штаба, командующие родов и видов войск, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», - сказал Тимур Ошакбаев на онлайн-брифинге Минобороны.

Он также прокомментировал информацию в социальных сетях о том, что военнослужащих якобы заставляют ставить вакцину.

«Вы знаете, вакцинация всегда проводится на добровольной основе. Другое дело - почему в Вооруженных силах это приняло массовый характер. Командирами всех степеней, представителями медицинских служб, представителями органов воспитательно-информационной работы организована хорошая разъяснительная работа на местах о пользе вакцинации, большая просветительская работа о необходимости вакцинации. Тем более доводятся все эти моменты по организованным воинским коллективам о том, что мы должны не только себя защитить, но защитить своих родных, и близких. Все, что касается солидарности и ответственности военнослужащего за свое здоровье», - рассказал спикер.

«В Вооруженных силах многие военнослужащие не хотят быть как бы хуже, чем другие. Пример командиров и начальников разных уровней и степеней «делай как я», личный пример, конечно, воодушевляет личный состав, и они с большей охотой и желанием идут на вакцинацию. Тем более они видят, что вакцинация приняла массовый характер», - резюмировал Т. Ошакбаев.