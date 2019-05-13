Кто из «промышленников» получает самую большую зарплату в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане работники горнодобывающей сферы получают в среднем более 400 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.

«В первом квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата работников промышленной отрасли составила 243,8 тысячи тенге, увеличившись на 9,2% за год. С учетом инфляции покупательская способность заработных плат в секторе выросла на 4%. Самые высокие зарплаты - у промышленников горнодобывающей сферы. Сотрудники этого сегмента получают в среднем 401,1 тысячи тенге (+9,5% год-к-году). Реальный рост составил 4,3%»»,- говорится в исследовании.

Зарплата среднестатистического работника в обрабатывающем секторе намного ниже: 189,2 тысяч тенге (+9,9%, с увеличением покупательской способности на 4,7%). Работники сферы электроснабжения получают в среднем всего 157,4 тысячи тенге (реальный рост - плюс 1,3%); водоснабжения - 118,1 тысячи тенге (реальный рост - 7,2%).

В горнодобывающей отрасли наибольшую среднемесячную номинальную зарплату получают занятые в сфере добычи сырой нефти и природного газа: 785,2 тысячи тенге, это в 4,7 раза больше среднереспубликанского уровня (168,5 тысячи тенге) и в 3,2 раза - чем в среднем у работников промышленности.

На втором месте технические услуги в области горнодобывающей промышленности - 421,9 тысячи тенге. Замыкает тройку лидеров сегмент добычи угля и лигнита: 281,4 тысячи тенге.

Самые большие зарплаты в высокооплачиваемой сфере горной добычи и разработки карьеров зафиксированы в ЗКО. Здесь в первом квартале 2019 года среднемесячная номинальная зарплата составила 1,2 млн тенге (рост за год - на 11,7%), что в 7,1 раза выше зарплаты среднего работника в РК.

На втором месте Нур-Султан: сотрудники горнодобывающей отрасли, занятые в столице, получали в среднем 1,1 млн тенге, при годовом росте на 8,1%. Замыкает тройку лидеров Атырауская область: здесь заработные платы в секторе составляли 920,2 тысячи тенге, что на 14,3% больше, чем годом ранее.

Самый высокий годовой рост заработных плат в секторе зафиксирован в Жамбылской области: на 34,2% , до 185 тысяч тенге.