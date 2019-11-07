Кто из предпринимателей может рассчитывать на налоговую амнистию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пеня на сумму в 4 млрд тенге и штрафы на 291,2 млн тенге списаны предпринимателям в результате налоговой амнистии в РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях государственной поддержки предпринимательства Первым Президентом Республики Казахстан дано поручение о проведении налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса путем списания начисленных пеней и штрафов при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга. При уплате суммы основного долга налогоплательщику списываются пени и штрафы, которые имелись на 1 октября 2018 года, а также пеня, начисленная до даты погашения основного долга», - отметил Жайдар Инкербаев.

Вместе с тем он добавил, что налогоплательщик вправе погасить сумму основного долга до конца текущего года.

«Хочу отметить, что под амнистию не подпадают отдельные категории налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в отраслях экономики с традиционно высокой нормой прибыли, такие как недропользователи, производители подакцизной продукции, а также крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу. В соответствии с принятыми дополнительными поправками под амнистию попадают налогоплательщики, у которых имелась недоимка по состоянию на 1 октября 2018 года, а также налогоплательщики, у которых на указанную дату результаты проверки находились на стадии обжалования. Кроме того, налоговая амнистия распространяется на налогоплательщиков, которыми представлена дополнительная налоговая отчетность со сроком уплаты до 1 октября 2018 года», - пояснил Жайдар Инкербаев.

На сегодняшний день, как было сообщено, налоговой амнистией воспользовалось 41 820 субъектов бизнеса, уплативших недоимку на сумму 12,5 млрд тенге, которым списаны пени на сумму 4 млрд тенге, а также штрафы на сумму 291,2 млн тенге.

В результате государственной поддержки и обнуления долгов налогоплательщикам разблокированы банковские счета и сняты наложенные ограничения на имущество, что позволит продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность.