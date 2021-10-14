Кто из предпринимателей должен предоставлять сопроводительные накладные на товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин раскрыл детали пилотного проекта по введению сопроводительных накладных на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках обязательств перед странами ЕАЭС, принятых при присоединении Республики Казахстан к ВТО, а также во исполнение 39 шага Плана нации, создана национальная система прослеживаемости товаров, где товар будет отслеживаться в целях налогообложения от момента ввоза товаров на территорию Казахстана до его розничной реализации с применением СНТ. С внедрением СНТ происходит оптимизация и оцифровка документооборота», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

К примеру, СНТ заменяет накладную на отпуск запасов на сторону (Форма З-2) и ранее введенные сопроводительные накладные на подакцизные товары (алкоголь, нефтепродукты и табачные изделия). В целях «мягкого» внедрения СНТ с начала 2021 года в Республике Казахстан стартовал пилотный проект по оформлению СНТ, предусмотренный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № 1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот».

Пилотный проект проводится поэтапно по группам налогоплательщиков. При этом на первом этапе к пилоту подключены наиболее подготовленные налогоплательщики, имеющие опыт работы с информационной системой «Электронные счета-фактуры», модулем «Виртуальный склад» и сопроводительными накладными на подакцизные товары.

«В рамках пилотного проекта не применяются штрафные санкции. Необходимо отметить, что проведение пилотного проекта позволило сократить долю импортеров, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС, которая до введения СНТ составляла 20-21 %, после введения СНТ составила 1 %. Также сокращены факты ввоза товаров со стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей Республики Казахстан в 61 раз с 10,9 тыс. фактов в 2019 году до 177 фактов в 2021 году. С учетом предложений бизнес-сообщества о предоставлении дополнительного времени для подготовки к обязательному введению СНТ Министерством финансов разработан проект приказа о продлении сроков пилотного проекта по подакцизным товарам, импорту/экспорту в рамках ЕАЭС и товарам виртуального склада до 1 апреля 2022 года», - заключил Премьер.