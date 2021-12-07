+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кто из костанайских госслужащих подлежит сокращению

7 Декабря 2021 13:17
Поделиться:
Кто из костанайских госслужащих подлежит сокращению

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках поручений Главы государства по сокращению госаппарата и оптимизации их структуры в Костанайской области в этом году подлежат сокращению 382 госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области Асхата Искендирова.

Новости по теме
Пьяные госслужащие ездили за рулём в Павлодарской области
Каков уровень безработицы в Костанайской области За 30 лет в Атырауской области создано более 256 тысяч рабочих мест

«В местных исполнительных органах области подлежит сокращению 382 единицы, из них в городах и районах – 253 единицы, в областных управлениях – 129. При этом подлежит сокращению за счет вакансий 329 единиц, за счет действующих госслужащих – 53 единицы. Планируется трудоустроить 36 госслужащих», - сообщил он.

Так, из 17 госслужащих без трудоустройства шесть госслужащих не нуждаются в трудоустройстве в связи переездом, один – пенсионер МВД, еще шесть госслужащих отказались от трудоустройства, четырем госслужащим предложено обратиться в Центр занятости.

По словам А. Искендирова, в рамках принятия мер по обеспечению соблюдения прав госслужащих при сокращении их численности в местных госорганах на постоянной основе проводится разъяснительная, консультационная работа.

«Наблюдается значительное увеличение количества кандидатов, сдающих тестирование на знание законодательства РК для поступления на госслужбу. Обучение госслужащих по-прежнему считается важным при их продвижении и оценке эффективности. В 2021 году в области обучен 1681 госслужащий, или 109% от годового плана»,- добавил руководитель ведомства.

Также одним из самых действенных механизмов повышения профессионализма служащих, как уверены в ведомстве, является стажировка. В области 339 служащих прошли стажировку. В декабре предстоит стажировка оставшихся 11 служащих.

«Места стажировок госслужащими обоснованы и подобраны согласно функциональным обязанностям направленных на стажировку. Департамент систематически контролирует соблюдениее законодательства РК в сфере госслужбы, соблюдение прав и интересов госслужащих, предусмотренных законодательством»,- подытожил А. Искендиров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Занятость   #Госслужба  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Пьяные госслужащие ездили за рулём в Павлодарской области
Каков уровень безработицы в Костанайской области
За 30 лет в Атырауской области создано более 256 тысяч рабочих мест
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
4 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
5 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
6 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Читайте также
На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае
Новое отделение скорой помощи открыто в районе Костанайской области
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив