Кто из казахстанцев подозревается в отмывании денег через покупку недвижимости в США

Аналитический центр Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective опубликовал отчет, в котором сообщается о случаях за последние 20 лет, когда незаконные средства были направлены в коммерческую недвижимость в США. В списке всего 25 кейсов, из которых два связаны с Казахстаном, передает агентство Kazinform.

Согласно отчету «Риски отмывания денег в коммерческой недвижимости: анализ 25 кейсов», общая стоимость этой недвижимости превышает $2,6 млрд. Одними из самых популярных мест для таких незаконных инвестиций являются Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.

Согласно списку, Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму $35 млн. Она включает в себя торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр. В данном списке он отмечен как «олигарх».

По данным отчета, недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева оценивается в $391 млн, и расположена в Нью-Йорке и Флориде. В данном списке они отмечены как «политически значимые лица». Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.

В отчете отмечается, что исследование охватывает только известные случаи, связанные с коммерческой недвижимостью в США, фактическое количество, вероятно, намного выше.

Из 25 случаев, 14 касались либо политически значимых лиц, либо олигархов, которые, как правило, имеют особенно тесные связи с иностранными государственными чиновниками.

Типы объектов недвижимости, упомянутые в случаях, делятся на четыре категории: земельные участки/здания, бизнес-объекты (музыкальные студии, оздоровительные центры), торговые площади (супермаркеты, отели) и промышленные объекты (сталелитейные заводы).