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Кто из казахстанских теннисистов сыграет в основной сетке Australian Open 2023

11 Января 2023, 11:19
Кто из казахстанских теннисистов сыграет в основной сетке Australian Open 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет Открытого чемпионата Австралии опубликовал список игроков, которые заявили о своем участии на первом «Гранд слэме» нового сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде престижного турнира сыграют все лидеры казахстанской сборной: Елена Рыбакина, Александр Бублик и Юлия Путинцева. К ним могут присоединиться Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин, которые сегодня проведут свои вторые матчи квалификации.

В парном разряде в заявочный лист попали: Андрей Голубев/Александр Недовесов, Александр Бублик/Джон-Патрик Смит (Австралия), Анна Данилина/Сания Мирза (Индия), Елена Рыбакина/Анастасия Павлюченкова (Россия), Юлия Путинцева/Софья Кенин (США).


Фото: ktf.kz

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