Кто из казахстанских теннисистов сыграет на «Ролан Гаррос-2023»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 мая в Париже стартует второй в этом году турнир из серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Начнётся всё с квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Напрямую в основной турнир пробились Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин, а также Александр Бублик среди мужчин. Елена получит хороший номер «посева» благодаря высокому рейтингу - она сейчас 6-я в мире. В парном разряде в основной сетке точно сыграют Андрей Голубев, Анна Данилина, Александр Недовесов, а также должны выступить Александр Бублик, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. В квалификации выступит Тимофей Скатов.

Среди мужчин наилучшего результата на кортах «Ролан Гаррос» из действующих игроков добились Андрей Голубев и Александр Бублик в парном разряде 2021 года. Казахстанцы дошли до финала, где уступили французскому дуэту Николя Маю и Пьеру-Юга Эрберу - 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Александр Бублик в одиночке трижды (2022, 2020 и 2019 года) доходил до второго раунда.

Елена Рыбакина в 2021 году блестяще сыграла, дойдя до четвертьфинала, где в самом зрелищном матче всего турнира уступила будущей финалистке – россиянке Анастасии Павлюченковой – 7:6 (7:2), 2:6, 7:9. Для Юлии Путинцевой Открытый чемпионат Франции является одним из самых любимых турниров: именно здесь казахстанка два раза доходила до четвертьфинальной стадии. Анна Данилина в прошлом году в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей дошла до второго раунда. Нынешний капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова в одиночном разряде в своё время дважды играла в четвертьфинале и один раз в паре в финале.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос-2023» составит 49,6 млн евро, что на 12,3% больше, чем в прошлом году. Проигравшие в первом круге одиночного турнира получат 69 тысяч евро, а обладатели титулов – заработают по 2,3 млн евро. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье 28 мая.