Кто из казахстанских теннисистов примет участие в крупнейшем турнире в Майами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто из казахстанских теннисистов может принять участие в крупнейшем турнире в Майами, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ФТК, с 22 марта по 4 апреля 2021 года в Майами пройдет крупнейший теннисный турнир среди мужчин и женщин — Miami Open presented by Itaú, считающийся самым престижным после Большой четвёрки: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

В 2019 году соревнования впервые прошли на «Хард Рок стэдиум» в Майами, а до этого проводились в Ки-Бискейне. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии.

Мужской турнир Miami Open presented by Itaú относится к серии АТР Masters 1000, а женский – к Premier Mandatory. Призовой фонд мужской и женской части соревнований составляет около 9 млн. долларов США. Однако организаторы в этом году решили в 2,5 раза сократить призовой фонд - он составит $6,68 млн. (по $3,34 млн на мужскую и женскую сетки). Призовые для чемпионов в одиночном разряде снизились на 80% – они получат по 300 тысяч вместо $1,354 млн. Трибуны будут заполнены на 20% от привычной посещаемости. Это напрямую и повлияло на размер призовых. Для игроков организуют «пузырь» в отеле. Их будут выпускать только на матчи и тренировки.

Организаторы Miami Open presented by Itaú опубликовали на официальном сайте заявочный список участников. В нём шесть казахстанцев. В мужской части соревнования в основной сетке значатся Александр Бублик и Михаил Кукушкин. У женщин Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс начнут борьбу с основы, а Ярослава Шведова сыграет по защищенному рейтингу.