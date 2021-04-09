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    22:23, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто из казахстанских спортсменок примет участие в молодежном ЧМ по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 10 апреля, будет дан старт молодежному чемпионату мира по боксу. Тренерский штаб женской команды Казахстана объявил состав на участие в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Страну на мировом первенстве представят следующие спортсменки:

    - до 48 килограммов: Арайлым Марат;

    - до 51 килограмма: Гулнар Турапбай;

    - до 54 килограммов: Айшагул Елеубаева;

    - до 57 килограммов: Назерке Серік;

    - до 60 килограммов: Жулдыз Шаяхметова;

    - до 64 килограммов: Милана Аюпова;

    - до 69 килограммов: Жасмин Кизатова;

    - до 75 килограммов: Дана Дидай;

    - до 81 килограммов: Асель Сагатова;

    - свыше 81 килограмма: Елдана Талипова.



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