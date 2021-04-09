Кто из казахстанских спортсменок примет участие в молодежном ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 10 апреля, будет дан старт молодежному чемпионату мира по боксу. Тренерский штаб женской команды Казахстана объявил состав на участие в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Страну на мировом первенстве представят следующие спортсменки:

- до 48 килограммов: Арайлым Марат;

- до 51 килограмма: Гулнар Турапбай;

- до 54 килограммов: Айшагул Елеубаева;

- до 57 килограммов: Назерке Серік;

- до 60 килограммов: Жулдыз Шаяхметова;

- до 64 килограммов: Милана Аюпова;

- до 69 килограммов: Жасмин Кизатова;

- до 75 килограммов: Дана Дидай;

- до 81 килограммов: Асель Сагатова;

- свыше 81 килограмма: Елдана Талипова.





