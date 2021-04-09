22:23, 08 Апрель 2021 | GMT +6
Кто из казахстанских спортсменок примет участие в молодежном ЧМ по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через два дня, 10 апреля, будет дан старт молодежному чемпионату мира по боксу. Тренерский штаб женской команды Казахстана объявил состав на участие в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Страну на мировом первенстве представят следующие спортсменки:
- до 48 килограммов: Арайлым Марат;
- до 51 килограмма: Гулнар Турапбай;
- до 54 килограммов: Айшагул Елеубаева;
- до 57 килограммов: Назерке Серік;
- до 60 килограммов: Жулдыз Шаяхметова;
- до 64 килограммов: Милана Аюпова;
- до 69 килограммов: Жасмин Кизатова;
- до 75 килограммов: Дана Дидай;
- до 81 килограммов: Асель Сагатова;
- свыше 81 килограмма: Елдана Талипова.