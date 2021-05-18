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Кто из казахстанских каратистов поедет на лицензионный турнир в Париже

18 Мая 2021 15:00
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Кто из казахстанских каратистов поедет на лицензионный турнир в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда по каратэ готовится к заключительному лицензионному турниру, который пройдет 11-13 июня в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Спортсмены, недавно вернувшиеся из Лиссабона, усердно тренируются перед важным стартом. Старший тренер сборной Дулат Кусбеков подвел итоги соревнований в Португалии и рассказал, кто будет бороться за путевку в Токио.

«Могу сказать, что турнир Премьер-лиги в Лиссабоне для нас завершился успешно. Вернулись с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Это неплохой показатель. Кроме того, на данный турнир съехались все лучшие команды мира. В преддверии Олимпиады нам не лишним будет узнать потенциал наших соперников. В Португалии в легком весе среди мужчин лидером стал Кайсар Алпысбай. В полуфинале он победил своего товарища по команде Дархана Асадилова. После долгого перерыва вернулся в строй и Дархан. Как вы помните, Асадилов записал в наш актив первую и пока единственную лицензию. Подготовка как Дархана, так и других членов команды находится на хорошем уровне. Впереди самый последний лицензионный турнир среди каратистов. Соревнования пройдут в июне в Париже. Мы определили команду девушек, которые примут участие в мировом отборочном турнире, а также спортсменов, которые поборются за путевку в упражнении «ката». А с выбором среди мужчин есть трудности. Поэтому мужской состав, который отправится на лицензионный турнир, мы опубликуем позже. С женской команды отправляем в Париж трех спортсменок. Это Молдир Жанбырбай (50 кг), Сабина Захарова (55 кг), Софья Берульцева (+68 кг). Чтобы получить лицензию на ОИ, спортсмены должны войти в первую тройку», - рассказал Дулат Кусбеков.

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