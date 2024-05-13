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    20:52, 12 Май 2024 | GMT +6

    Кто из казахстанских борцов поедет на Олимпиаду-2024 в Париж

    НОК РК
    Фото: НОК РК

    На Олимпиаде-2024 в Париже у Казахстана будет 7 борцов, 3 в вольной борьбе и 4 в греко-римской, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

     Вольная борьба (3 лицензии, неименные):

    • 86 кг — квоту завоевал Азамат Даулетбеков
    • 97 кг — квоту завоевал Алишер Ергали
    • 125 кг — квоту завоевал Юсуп Батырмурзаев

    Греко-римская борьба (4 лицензии, неименные)

    • 60 кг — квоту завоевал Айдос Султангали
    • 77 кг — квоту завоевал Демеу Жадраев
    • 87 кг — квоту завоевал Нурсултан Турсынов
    • 130 кг — квоту завоевал Алимхан Сыздыков

    Напомним, что нашим вольникам не хватало три путевки из шести возможных. 

    В Стамбуле задача перед командой стояла добрать квоты в весах до 57, 65, 74 килограммов. Однако квалифицироваться на ОИ-2024 не удалось.

    Рахат Калжан (до 57 кг) в схватке за третье место проиграл китайцу Ваньхао Цзоу.

    Адлан Аскаров (до 65 кг) в утешительном раунде уступил Нургуну Скрябину (Россия).

    Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) в споре за «бронзу» потерпел поражение от албанца Чермена Валиева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Борьба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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