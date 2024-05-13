Кто из казахстанских борцов поедет на Олимпиаду-2024 в Париж

На Олимпиаде-2024 в Париже у Казахстана будет 7 борцов, 3 в вольной борьбе и 4 в греко-римской, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

Вольная борьба (3 лицензии, неименные):

86 кг — квоту завоевал Азамат Даулетбеков

— квоту завоевал 97 кг — квоту завоевал Алишер Ергали

— квоту завоевал 125 кг — квоту завоевал Юсуп Батырмурзаев

Греко-римская борьба (4 лицензии, неименные)

60 кг — квоту завоевал Айдос Султангали

— квоту завоевал 77 кг — квоту завоевал Демеу Жадраев

— квоту завоевал 87 кг — квоту завоевал Нурсултан Турсынов

— квоту завоевал 130 кг — квоту завоевал Алимхан Сыздыков

Напомним, что нашим вольникам не хватало три путевки из шести возможных.

В Стамбуле задача перед командой стояла добрать квоты в весах до 57, 65, 74 килограммов. Однако квалифицироваться на ОИ-2024 не удалось.

Рахат Калжан (до 57 кг) в схватке за третье место проиграл китайцу Ваньхао Цзоу.

Адлан Аскаров (до 65 кг) в утешительном раунде уступил Нургуну Скрябину (Россия).

Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) в споре за «бронзу» потерпел поражение от албанца Чермена Валиева.