20:52, 12 Май 2024 | GMT +6
Кто из казахстанских борцов поедет на Олимпиаду-2024 в Париж
На Олимпиаде-2024 в Париже у Казахстана будет 7 борцов, 3 в вольной борьбе и 4 в греко-римской, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
Вольная борьба (3 лицензии, неименные):
- 86 кг — квоту завоевал Азамат Даулетбеков
- 97 кг — квоту завоевал Алишер Ергали
- 125 кг — квоту завоевал Юсуп Батырмурзаев
Греко-римская борьба (4 лицензии, неименные)
- 60 кг — квоту завоевал Айдос Султангали
- 77 кг — квоту завоевал Демеу Жадраев
- 87 кг — квоту завоевал Нурсултан Турсынов
- 130 кг — квоту завоевал Алимхан Сыздыков
Напомним, что нашим вольникам не хватало три путевки из шести возможных.
В Стамбуле задача перед командой стояла добрать квоты в весах до 57, 65, 74 килограммов. Однако квалифицироваться на ОИ-2024 не удалось.
Рахат Калжан (до 57 кг) в схватке за третье место проиграл китайцу Ваньхао Цзоу.
Адлан Аскаров (до 65 кг) в утешительном раунде уступил Нургуну Скрябину (Россия).
Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) в споре за «бронзу» потерпел поражение от албанца Чермена Валиева.