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Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Ташкенте

30 Декабря 2021 14:41
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Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал Sports.kz о составе команды, которая выступит на чемпионате Азии U22, который должен пройти в конце января в Ташкенте.

— Состав на чемпионат Азии еще не определен. Мы подали заявку — разрешается подавать по 2 человека в каждой весовой категории. В этот список вошли: 48 кг — Санжар Ташкенбай, Даниял Сабит, 51 кг — Тимур Кабдешов, Дамир Абдикадир, 54 кг — Махмут Сабырхан, Нурсултан Алтынбек, 57 кг — Бийбарс Жексен, Ерболат Сабыр, 60 кг — Саматали Тольтаев, Мухаммедсабыр Базарбайулу, 63,5 кг — Санатали Тольтаев, Елнур Суюнбай, 67 кг — Сабыржан Аккалыков, Дархан Дуйсебай, 71 кг — Ермахан Жакпеков, Армат Арманулы, 75 кг — Нурканат Райыс, Диас Молжигитов, 80 кг — Ерасыл Жакпеков, Нурбек Оралбай, 86 кг — Сагындак Тогамбай, Мади Амиров, 92 кг — Айбек Оралбай, Ерхат Бекзат, +92 кг — Аманат Сабыргали, Дамир Тойбай. Из этих ребят будем отбирать сборную.

В 63,5 кг — там двое указаны, Абзала Серика нет, но он будет тоже рассматриваться. На чемпионате Казахстана сейчас стал вторым в этой весовой категории. Состав определим во время последних учебно-тренировочных сборов, которые пройдут на базе «Алма-тау» в Туркестанской области с 6-го по 20 января. 20-го выезд в Ташкент на чемпионат Азии, — поделился информацией наставник казахстанской сборной.

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#Спорт   #Узбекистан   #Бокс  
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