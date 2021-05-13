Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 21 мая по 1 июня в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоится чемпионат Азии по боксу среди взрослых. Назван состав команды Казахстана, который примет участие в континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, на турнире в составе команды Казахстана выступят

49 кг: Даниял Сабит

52 кг: Сакен Бибосынов

56 кг: Сабырхан Махмуд

60 кг: Серик Темиржанов

64 кг: Закир Сафиуллин

69 кг: Абылайхан Жусупов

75 кг: Абильхан Аманкул

81 кг: Бекзад Нурдаулетов

91 кг: Василий Левит

+91 кг: Камшыбек Конкабаев

«На чемпионате Азии выступит основной состав, потому что этот турнир одно из важнейших соревнований накануне Олимпийских игр в Токио. Чемпионат сможет стать отличной подготовкой к главному старту этого года. Мы еще раз протестируем ребят, которые будут выступать на Олимпиаде. Как вы видите, в составе команды есть некоторые изменения, так например, Серик Темиржанов на этом чемпионате выступит в весовой категории до 60 кг, Сабырхан Махмуд тоже поднялся в весовую категорию до 56 кг. Также на этот турнир мы отправляем одного из самых молодых спортсменов - Данияла Сабита в весовой категории до 49 кг», - отметил главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев.