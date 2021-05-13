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    19:00, 12 Май 2021 | GMT +6

    Кто из казахстанских боксеров выступит на чемпионате Азии в Дубае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 21 мая по 1 июня в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоится чемпионат Азии по боксу среди взрослых. Назван состав команды Казахстана, который примет участие в континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, на турнире в составе команды Казахстана выступят

    49 кг: Даниял Сабит

    52 кг: Сакен Бибосынов

    56 кг: Сабырхан Махмуд

    60 кг: Серик Темиржанов

    64 кг: Закир Сафиуллин

    69 кг: Абылайхан Жусупов

    75 кг: Абильхан Аманкул

    81 кг: Бекзад Нурдаулетов

    91 кг: Василий Левит

    +91 кг: Камшыбек Конкабаев

    «На чемпионате Азии выступит основной состав, потому что этот турнир одно из важнейших соревнований накануне Олимпийских игр в Токио. Чемпионат сможет стать отличной подготовкой к главному старту этого года. Мы еще раз протестируем ребят, которые будут выступать на Олимпиаде. Как вы видите, в составе команды есть некоторые изменения, так например, Серик Темиржанов на этом чемпионате выступит в весовой категории до 60 кг, Сабырхан Махмуд тоже поднялся в весовую категорию до 56 кг. Также на этот турнир мы отправляем одного из самых молодых спортсменов - Данияла Сабита в весовой категории до 49 кг», - отметил главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев.


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