Кто из казахстанских боксеров ухудшил позицию в рейтинге WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представлена обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:
В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабев, занимавший 32-е место рейтинга, покинул ТОП-40.
Во второй средней категории Айдос Ербосынулы опустился с 12-го на 14-е место. Али Ахмедов также потерял одну строчку и стал 31-м.
В среднем весе Жанибек Алимханулы остался третьим. Мейирим Нурсултанов покинул ТОП-15, сместившись с 14-го на 16-е место.
В первом среднем дивизионе Турсынбай Кулахмет поднялся на 19-ю строку, сместив на 20-е место другого казахстанца Садриддина Ахмедова.
Полусредневес Данияр Елеусинов, бывший на 22-м месте, занял 23-ю строчку.
Батыр Джукембаев остался на 18-й позиции в рейтинге первого полусреднего веса.
- Аскат Жакаев: Наши боксеры могут «вырвать» золотую медаль в самые последние минуты
- Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 4 августа
- Ришат Хайбуллин не вышел в финал Олимпиады-2020
- Сестра Немич завершили Олимпийские игры
- На каком месте находится Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020
- О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде высказался главный тренер
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана