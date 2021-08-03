Кто из казахстанских боксеров ухудшил позицию в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представлена обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В первом тяжелом весе Камшыбек Кункабев, занимавший 32-е место рейтинга, покинул ТОП-40.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы опустился с 12-го на 14-е место. Али Ахмедов также потерял одну строчку и стал 31-м.

В среднем весе Жанибек Алимханулы остался третьим. Мейирим Нурсултанов покинул ТОП-15, сместившись с 14-го на 16-е место.

В первом среднем дивизионе Турсынбай Кулахмет поднялся на 19-ю строку, сместив на 20-е место другого казахстанца Садриддина Ахмедова.

Полусредневес Данияр Елеусинов, бывший на 22-м месте, занял 23-ю строчку.

Батыр Джукембаев остался на 18-й позиции в рейтинге первого полусреднего веса.