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Кто из казахстанских боксеров поборется за лицензию на ОИ в Токио

14 Ноября 2019 17:34
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Кто из казахстанских боксеров поборется за лицензию на ОИ в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев назвал имена боксеров, которые примут участие в лицензионных турнирах и поборются за путевку на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно боксеров у нас есть уже лидеры сборной - Абылайхан Жусупов (69 кг), в 91 кг - Василий Левит, в категории +91 -Камшыбек Конкабаев, 81 кг - новоявленный чемпион мира Бекзат Нурдаулетов. Также мы не сбрасываем со счетов Кайрата Ералиева в весе 56 кг», - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти боксеры обязательно поборются за лицензии на Олимпиаду в Токио.

«Еще не определили состав участников в лицензионных турнирах, но те, кого я назвал, они должны поехать на игры», - подчеркнул спикер.

Сегодня С. Сапиев сообщил, что к настоящему моменту казахстанцами завоевано 25 лицензий на Олимпиаду по 14 видам спорта. Что касается самой Олимпиады, глава комитета большие надежды связывает с боксерами и борцами, ожидая от них наибольшего количества медалей.

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Ключевые слова: Спорт, Олимпиада,
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Азамат Сыздыкбаев

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