Кто из казахстанских боксеров отправится на последний лицензионный турнир Олимпиады-2024

В Астане завершился последний день отбора на лицензионный олимпийский турнира в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 63,5 килограммов среди мужчин в финальном поединке встретились серебряный призер чемпионата мира-2023 в весе до 67 килограммов Дулат Бекбауов и Мухаммедсабыр Базарбайулы. Победу одержал Мухаммедсабыр Базарбайулы, который теперь отправится на лицензионный турнир в Бангкок.

Среди женщин в категории до 54 килограммов на ринге встретились Улжан Сарсенбек и Сымбат Алиаскар. В итоге победа осталась за Улжан Сарсенбек, которая ранее победила Жайну Шекербекову.

В категории до 66 килограммов путевку в Бангкок оспаривали Наталья Богданова и Жасмин Кизатова.

Наталья Богданова оказалась сильнее и теперь вновь постарается завоевать путевку на Олимпиаду-2024 после поражение на другом лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) в марте.

В последней весовой категории, до 75 килограммов, за шанс побороться за лицензию боролись чемпионка Азии среди молодежи Гульсая Ержан и чемпионка мира Валентина Хальзова. В итоге поединок завершился без сенсации — Валентина Хальзова одержала уверенную победу.

Отметим, что лицензионный турнир в Бангкоке состоится с 25-го мая по второе июня.