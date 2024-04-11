РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:08, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Кто из казахстанских боксеров отправится на последний лицензионный турнир Олимпиады-2024

    бокс
    Фото: Sports.kz.

    В Астане завершился последний день отбора на лицензионный олимпийский турнира в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 63,5 килограммов среди мужчин в финальном поединке встретились серебряный призер чемпионата мира-2023 в весе до 67 килограммов Дулат Бекбауов и Мухаммедсабыр Базарбайулы. Победу одержал Мухаммедсабыр Базарбайулы, который теперь отправится на лицензионный турнир в Бангкок.

    Среди женщин в категории до 54 килограммов на ринге встретились Улжан Сарсенбек и Сымбат Алиаскар. В итоге победа осталась за Улжан Сарсенбек, которая ранее победила Жайну Шекербекову.

    В категории до 66 килограммов путевку в Бангкок оспаривали Наталья Богданова и Жасмин Кизатова.

    Наталья Богданова оказалась сильнее и теперь вновь постарается завоевать путевку на Олимпиаду-2024 после поражение на другом лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) в марте.

    В последней весовой категории, до 75 килограммов, за шанс побороться за лицензию боролись чемпионка Азии среди молодежи Гульсая Ержан и чемпионка мира Валентина Хальзова. В итоге поединок завершился без сенсации — Валентина Хальзова одержала уверенную победу.

    Отметим, что лицензионный турнир в Бангкоке состоится с 25-го мая по второе июня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Женщины Бокс
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!