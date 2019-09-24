Кто из казахстанцев выступит в андекарде титульного боя Каната Ислама в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 октября в Алматы пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого станут казахстанский боксер Канат Ислам (26-0, 21 КО) и Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО) из Намибии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ислам и Каутондоква оспорят титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO International, который принадлежит казахстанцу. В андеркарде запланировано участие и других отечественных боксеров: Армана Рысбека (6-0, 5 КО), Руслана Мырсатаева (6-0, 6 КО), Аскара Ерубека (1-0, 1 КО), Нурсултана Аманжолова (1-0, 0 КО) и Бексултана Раушанова (5-1, 3 КО).

Что касается Каната Ислама, то он завоевал свой пояс в июле в Алматы, нокаутировав уже на 14-й секунде первого раунда доминиканского боксера Хулио де Хесуса (27-2, 24 КО).