-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
вчера 21:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кто из казахстанцев выступит в андекарде титульного боя Каната Ислама в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 октября в Алматы пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого станут казахстанский боксер Канат Ислам (26-0, 21 КО) и Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО) из Намибии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ислам и Каутондоква оспорят титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO International, который принадлежит казахстанцу. В андеркарде запланировано участие и других отечественных боксеров: Армана Рысбека (6-0, 5 КО), Руслана Мырсатаева (6-0, 6 КО), Аскара Ерубека (1-0, 1 КО), Нурсултана Аманжолова (1-0, 0 КО) и Бексултана Раушанова (5-1, 3 КО).
Что касается Каната Ислама, то он завоевал свой пояс в июле в Алматы, нокаутировав уже на 14-й секунде первого раунда доминиканского боксера Хулио де Хесуса (27-2, 24 КО).
- ЧМ по тяжелой атлетике: Денис Уланов занял десятое место
- В двух элитных квартирах Алматы выявили порностудию - полиция
- Реальная доходность ЕНПФ составила 2,82%
- Как инвестировались пенсионные средства ЕНПФ
- Игрок ФК «Атырау» после ДТП помещен в реанимацию
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 сентября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана