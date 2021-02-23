16:15, 23 Февраль 2021 | GMT +6
Кто из казахстанцев выступит на ЧМ по лыжным гонкам в Германии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 24 февраля, в немецком Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. Назван состав команды Казахстана, передает МИА «Казинформ»
Мужчины: Виталий Пухкало, Олжас Климин, Евгений Величко, Наиль Башмаков, Константин Борцов.
Женщины: Валерия Тюленева, Анна Шевченко, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Ольга Мандрика, Дарья Ряжко, Айша Ракишева.
Тренерский штаб представят Александр Батяйкин, Сергей Тишков, Владимир Борцов. ЧМ продлится до 7 марта в Германии. Будет разыграно 12 комплектов медалей.