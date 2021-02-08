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    18:04, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Кто из казахстанцев выступит на ЧМ по биатлону в Словении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 февраля состоится первая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения). Казахстан представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    На старт выйдут по четыре атлета из мужской и женской команд.

    Женщины: Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева, Галина Вишневская-Шепоренко, Людмила Ахатова.
    Мужчины: Владислав Киреев, Александр Мухин, Сергей Сирик, Данил Белецкий.

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