Кто из казахстанцев выступит на ЧМ по биатлону в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 февраля состоится первая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения). Казахстан представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На старт выйдут по четыре атлета из мужской и женской команд.

Женщины: Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева, Галина Вишневская-Шепоренко, Людмила Ахатова.

Мужчины: Владислав Киреев, Александр Мухин, Сергей Сирик, Данил Белецкий.

