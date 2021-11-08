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Кто из казахстанцев выступит на чемпионате мира по каратэ в ОАЭ

8 Ноября 2021 06:27
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Кто из казахстанцев выступит на чемпионате мира по каратэ в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 по 21 ноября в ОАЭ пройдет чемпионат мира по каратэ WKF. Планируется участие более тысячи спортсменов из 117 стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Также в нем примет участие команда Казахстана, состав которой уже определен.

Так, в весовой категории до 60 килограммов выступит Кайсар Алпысбай, в 67 - Дидар Амирали. В весе до 84 килограммов будет биться Игорь Чехмарев, в 75 и свыше 84 килограммов - участники Токио-2020 Нурканат Ажиканов и Данияр Юлдашев соответственно.

У девушек страну представят Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Сабина Захарова (до 55 килограммов), Николь Ценгель (до 61 килограммов), Асель Канай (до 68 килограммов), Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).


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