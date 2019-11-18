Кто из казахстанцев сможет использовать пенсионные накопления на покупку жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова сообщила, что на сегодня вопрос использования пенсионных накоплений казахстанцами на приобретение жилья пока рассматривается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас на базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Национальным банком касательно использования пенсионных накоплений. Изучаем статистику, к сожалению, она показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в Правительстве.

По ее словам, для использования пенсионных накоплений гражданам при выходе на пенсию необходимо иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 % от зарплаты.

«Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Он добавила, что будут сделаны дополнительные расчеты для более точной проработки данного вопроса.

«Если сейчас разрешить тратить пенсионные накопления всем казахстанцам, то через 15-20 лет властям снова придется просить деньги на пенсионные выплаты у госбюджета», - подчеркнула руководитель ЖССБК.

По ее словам, взвешенная позиция по данному вопросу будет выработана к концу года.