Кто из казахстанцев примет участие в чемпионате Азии в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 по 25 апреля в Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Турнир является лицензионным и позволяет набрать необходимые рейтинговые очки в рамках ранжирования на предстоящие Олимпийские игры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тяжелой атлетики.

Казахстан в чемпионате представят 17 спортсменов:

Аблай Ауелханов (55 кг)

Арли Чонтей (55 кг)

Игорь Сон (61 кг)

Алексей Дроздов (61 кг)

Сайрамкез Акмолда (67 кг)

Александр Уваров (81 кг)

Нургиса Адилетулы (89 кг)

Артем Антропов (102 кг)

Рахат Бекболат (102 кг)

Ибрагим Берсанов (109 кг)

Зульфия Чиншанло (55 кг)

Гульнур Ыбрай (64 кг)

Екатерина Быкова (71 кг)

Аиша Омарова (71 кг)

Карина Кузганбаева (81 кг)

Раушан Мешитханова (87 кг)

Айзада Муптилда (87+ кг)

«Подготовка идет полным ходом в соответствии с утвержденным планом. Команда сейчас находится на УТС в Алматинской области, где пробудет до самого вылета в Ташкент. В список спортсменов на предстоящий чемпионат Азии вошли лучшие атлеты, которые подтвердили это на прошедшем первенстве страны. Большинство уже имеют опыт выступления на международных стартах, но есть и те, у кого это первый опыт – это Омарова Аиша (Караганда), Дроздов Алексей (Алматинская область) и Уваров Александр (Шымкент)», - отметил главный тренер Национальной сборной РК Бахыт Ахметов.

«И команда, и тренерский штаб с нетерпением ждем этого старта, потому что это первый оффлайн турнир спустя год. Мы очень соскучились за той соревновательной атмосферой, которую не заменит никакой дистанционный формат. Ребята настроены серьезно, постараются показать свой лучший результат, однако не стоит забывать, что наша цель - это завоевание лицензий на Олимпиаду 2021.

Основные претенденты на путевку в Токио - Зульфия Чиншанло и Раушан Мешитханова из женщин и Ибрагим Берсанов и Игорь Сон из мужчин. Кто поедет - узнаем в июне, когда закончится квалификационный период». - заключил Бахыт Ахметов.