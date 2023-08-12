Кто из иностранцев может получить грант на обучение в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования опубликовало приглашение для иностранных граждан, граждан РК, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан к обучению на подготовительных отделениях высших учебных заведений страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Количество и виды грантов на 2023-2024 учебный год:

- для лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан – 1 300;

- языковые курсы для граждан Республики Казахстан – 200;

- для иностранных граждан – 50;

- для граждан Турецкой Республики и других тюркоязычных республик – 200.

Прием документов осуществляется с 11 августа по 5 сентября 2023 года на сайте Национального центра развития высшего образования enic-kazakhstan.edu.kz.

По дополнительным вопросам можно обратиться по номеру +7 (7172) 28 75 26 и е-mail [email protected].