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    12:45, 12 Август 2023 | GMT +6

    Кто из иностранцев может получить грант на обучение в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования опубликовало приглашение для иностранных граждан, граждан РК, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан к обучению на подготовительных отделениях высших учебных заведений страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Количество и виды грантов на 2023-2024 учебный год:

    - для лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан – 1 300;

    - языковые курсы для граждан Республики Казахстан – 200;

    - для иностранных граждан – 50;

    - для граждан Турецкой Республики и других тюркоязычных республик – 200.

    Прием документов осуществляется с 11 августа по 5 сентября 2023 года на сайте Национального центра развития высшего образования enic-kazakhstan.edu.kz.

    По дополнительным вопросам можно обратиться по номеру +7 (7172) 28 75 26 и е-mail [email protected].


    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Астана
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