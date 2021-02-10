Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Кто из госслужащих подлежит добровольной ротации в РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Февраля 2021, 13:31
Кто из госслужащих подлежит добровольной ротации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто из государственных служащих подлежит добровольной ротации, пояснили в Агентстве РК по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введена добровольная ротация служащих корпуса «Б», не менее трех последних лет, занимающих определенные руководящие должности, в том числе работающих в разных госорганах. При этом подобная ротация будет возможна только в иную административно-территориальную единицу», - сказала руководитель агентства Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства.

По данным Агентства РК по делам государственной службы, добровольной ротации подлежат служащие, занимающие руководящие должности категорий С-2, С-3, С-О-2, С-О-3, C-R-1, C-R-2, C-R-3, D-O-2, D-1, D-2, D-3, Е-1, E-R-1. При этом право отказа от ротации предоставлено служащим, которым осталось три и менее лет до достижения пенсионного возраста.

«К сожалению, узковедомственные интересы отдельных госорганов могут тормозить процесс реализации данного нововведения, создавая препятствия ротации перспективным госслужащим и вынуждая уйти «неудобных» подчиненных. Поэтому, территориальным подразделениям следует активизировать работу по разъяснению норм Указа, в частности, принять все необходимые меры для того, чтобы добровольная ротация заработала на практике», - подчеркнула Жанар Жаилганова.

Было отмечено, что в целях расширения возможности карьерного продвижения госслужащим корпуса «Б» предоставлена возможность назначения в порядке перевода на равнозначную должность внутри госоргана, а также на вышестоящую должность при наличии стажа не менее двух последних лет на нижестоящей должности.


Коррупция   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам