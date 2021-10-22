Кто из глав государств первым узнал о решении Нурсултана Назарбаева уйти с поста Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала «Хабар» состоялся показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фильме Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, кому он первому сообщил о своем решении уйти с поста Президента.

«В тот день утром я связался с нашим большим соседом Путиным, он не скрыл своего удивления. Я сказал ему: «Об этом я сообщу вечером, хочу, чтобы Вы услышали от меня», – сказал Елбасы.

По его словам, из других глав государств никто о его решении не знал. А мысль об отказе от руководства государством пришла к Первому Президенту еще в 2015 году.

Фильм «Штрихи к портрету. Откровение» – это пятая серия совместного документального проекта журналиста Айгуль Адиловой и пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

Многосерийный документальный фильм «Штрихи к портрету» создан на основе эксклюзивного интервью Елбасы. Картина раскрывает ранее неизвестные зрителю грани личности Первого Президента. Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда в беседе с журналистом Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.