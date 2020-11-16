Кто из депутатов Мажилиса смог победить на дебатах Nur Otan в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях в ходе региональных конференций определились кандидаты в партийный список «Nur Otan» в Мажилис. Также утверждены областные предвыборные программы и избраны делегаты для участия в XX Съезде партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата партии.

Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата партии, по итогам дебатов в соответствии с областными квотами представленности в партийный список в Мажилис от трех регионов вошли 17 человек.

Так, в Алматинской области с отрывом всего в четыре голоса первое место по итогам дебатов заняла многодетная мать и победитель первого этапа праймериз Алия Абсеметова. Стоит отметить, что она является членом Лиги сторонников партии и вступила в ряды «Nur Otan» буквально накануне старта внутрипартийного отбора.

Следом за ней расположились автодорожник Ержан Жасыбаев, набравший 127 голосов, и государственный служащий Данияр Алимбаев со 123 голосами. Также в список вошли представители сферы образования Жанна Тельпекбаева и Дамир Дигай, журналист Макпал Тажмагамбетова, предприниматель Досан Каримов и представитель сферы культуры Константин Нестеров.

В Кызылординской области решающими стали буквально несколько голосов. Если действующий депутат Мажилиса Балаим Кесебаева набрала 114 голосов, то у следующего за ней руководителя СПК «Байконыр» Галыма Амреева - 110 голосов. Третье место со 100 голосами заняла представитель частного сектора Аида Абибуллаева, которая всего на 4 голоса опередила не вошедшего в тройку лидеров и соответственно в список кандидатов в Мажилис предпринимателя Аскара Махамбетова.

В Карагандинской области наибольшее количество голосов - у действующего депутата нижней палаты Парламента Гульнары Бижановой. Второе место с 99 голосами занял председатель Улытауского районного филиала партии Берик Абдыгалиулы. Также в список вошли преподаватель вуза Аманжол Алтай, первый заместитель председателя Карагандинского городского филиала партии Юлия Бадина, представители бизнеса Суюндук Асан и Вадим Басин.

Стоит отметить, что ранее были избраны кандидаты в партийный список Мажилиса от столицы, Алматы и Шымкента. Уже завтра станут известны имена кандидатов еще от 11 регионов. Итоговый список будет утвержден 25 ноября на XX Съезде партии.

Как отметил первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек, уже сформированы партийные списки из 6253 человек в 216 маслихатов всех уровней.

Представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет – с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1 тысячи из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки «Nur Otan.

С результатами электронного голосования и списками кандидатов можно ознакомиться на сайте Primaries.kz.