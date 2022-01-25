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Кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду-2022

25 Января 2022 17:10
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Кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции в СЦК стало известно, кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам вице-министра культуры и спорта РК Серика Жарасбаева, на Олимпиаду поедет он сам под руководством министра Даурена Абаева.

В Национальном олимпийском комитете уточнили, будет ли присутствовать на церемонии Открытия Президент Комитета Тимур Кулибаев.

«Участие руководителя Олимпийского комитета планируется. Это обязательно. Участие планируется в церемонии открытия. Однако Олимпиада – не только встречи и соревнования. Проходят сессии, встречи. Вся работа проходит во время Олимпийских игр», - добавил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Отметим, что помимо 34 спортсменов, также в составе делегации вошли 7 сервисменов, 7 сотрудников штаба, 10 врачей.


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#Спорт   #Минкультуры   #Другие государственные органы   #Даурен Абаев   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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