Кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции в СЦК стало известно, кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам вице-министра культуры и спорта РК Серика Жарасбаева, на Олимпиаду поедет он сам под руководством министра Даурена Абаева.
В Национальном олимпийском комитете уточнили, будет ли присутствовать на церемонии Открытия Президент Комитета Тимур Кулибаев.
«Участие руководителя Олимпийского комитета планируется. Это обязательно. Участие планируется в церемонии открытия. Однако Олимпиада – не только встречи и соревнования. Проходят сессии, встречи. Вся работа проходит во время Олимпийских игр», - добавил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.
Отметим, что помимо 34 спортсменов, также в составе делегации вошли 7 сервисменов, 7 сотрудников штаба, 10 врачей.
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