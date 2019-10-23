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Кто из борцов представит Казахстан на ЧМ-2019 (U23) в Будапеште
23 Октября 2019 20:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 октября, в столице Венгрии, Будапеште стартует чемпионат мира по видам борьбы U-23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В составе команды Казахстана по греко-римской борьбе на турнире выступят 10 спортсменов:
55 кг - Амангали Бекболатов
60 кг - Дастан Зарлыханов
63 кг - Ернар Фидахметов
67 кг - Нурбек Кызыров
72 кг - Кахарман Кисыметов
77 кг - Тамерлан Шадукаев
82 кг - Евгений Поливадов
87 кг - Бауыржан Мусин
97 кг - Олжас Сырлыбай
130 кг - Мансур Шадукаев
Ключевые слова: Спорт,
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