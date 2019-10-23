+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 4 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кто из борцов представит Казахстан на ЧМ-2019 (U23) в Будапеште

23 Октября 2019 20:57
Поделиться:
Кто из борцов представит Казахстан на ЧМ-2019 (U23) в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 октября, в столице Венгрии, Будапеште стартует чемпионат мира по видам борьбы U-23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Казахстанец  стал вторым на Всемирных военных играх
Жалгас Жумагулов защитил чемпионский пояс Fight Night Global Вольник Азамат Даулетбеков стал победителем «Межконтинентального Кубка-2019» в России Международный турнир по казакша курес стартовал в Атырау

В составе команды Казахстана по греко-римской борьбе на турнире выступят 10 спортсменов:

55 кг - Амангали Бекболатов

60 кг - Дастан Зарлыханов

63 кг - Ернар Фидахметов

67 кг - Нурбек Кызыров

72 кг - Кахарман Кисыметов

77 кг - Тамерлан Шадукаев

82 кг - Евгений Поливадов

87 кг - Бауыржан Мусин

97 кг - Олжас Сырлыбай

130 кг - Мансур Шадукаев

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив