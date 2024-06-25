Кто из бизнесменов и сколько внес на жилье пострадавшим от паводков в Казахстане - подробно в таблице

Он также отметил, что Акмолинская, Актюбинская, ЗКО, Костанайская и СКО - это наиболее пострадавшие регионы.

- Кроме того, часть из них (средств - прим.авт.) перечислено Фондом «Демеу» и Фондом «Қазақстан халқына». Мы, наверное, впервые раскрываем такую информацию. Поэтому вы можете для обеспечения прозрачности все эти цифры и данные у нас получить/взять, для использования, для себя, анализ в дальнейшем тоже можно осуществлять. В принципе мы со всеми спонсорами эту информацию согласовали, чтобы можно было опубликовать. Что касается «Қазақстан халқына», то у них на сайте можно посмотреть. Это открытые данные. И сейчас фонд «Демеу» тоже эти суммы до одного тенге опубликуют. Я сегодня разговаривал с министром финансов, он после обеда с управляющими переговорит. Все остальное в регионы либо в региональные фонды перечисляют, этьи средства в дальнейшем местные акиматы используют, либо, что мы практикуем, напрямую предприниматели приобретают жилье либо строят жилье, подключая местные строительные компании, - сказал журналистам К. Бозумбаев.