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Кто из биатлонистов готовится к этапам Кубка мира в составе команды Казахстана
18 Ноября 2021 23:00
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ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда по биатлону завершает подготовительный сбор перед началом серии этапов Кубка мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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УТС проходит в Финляндии. Он завершится 21 ноября, после чего биатлонисты приступят к соревновательной части сезона.
Состав: Галина Вишневская-Шепоренко, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева, Дарья Климина, Людмила Ахатова, Сергей Сирик, Александр Мухин, Бекентай Турлыбеков, Данил Белецкий, Асет Дюсенов, Владислав Киреев.
Первый ЭКМ пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября.
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