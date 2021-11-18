Кто из биатлонистов готовится к этапам Кубка мира в составе команды Казахстана

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда по биатлону завершает подготовительный сбор перед началом серии этапов Кубка мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

УТС проходит в Финляндии. Он завершится 21 ноября, после чего биатлонисты приступят к соревновательной части сезона.

Состав: Галина Вишневская-Шепоренко, Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева, Дарья Климина, Людмила Ахатова, Сергей Сирик, Александр Мухин, Бекентай Турлыбеков, Данил Белецкий, Асет Дюсенов, Владислав Киреев.

Первый ЭКМ пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября.